Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz İzcilik Eğitimi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik düzenlenen 7. Dönem İzcilik Eğitim Programı'na başvurular başladı. İzcilik faaliyetleri 26 Ocak'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı izcilik programı, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik, ara dönem tatiline de denk gelen 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde 09.30-16.00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek.

Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki ormanlık alanda bulunan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde izci adayları, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

Beş günlük eğitimin sonunda izci adayları, yemin ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisi olacak. İlk kampları ise eğitimden sonra belirlenecek ve izciler kampta teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak. Yemin törenine, aileler de davet edilecek.

Ücretsiz programa katılmak isteyenler, www.antalya.bel.tr internet adresinden başvuru yapabilir.