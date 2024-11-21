Antalya\'da Günübirlik Kiralama Denetimi

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Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 766 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Anlık veri göndermediği tespit edilen 17 işletmeye, kayıt dışı kiralama yapan 2 kişiye ve çalışan kaydı yapmayan 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.