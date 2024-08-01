Antalya'da Kadın ve Çocuğunu Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Kadın ve Çocuğunu Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, yapılan incelemeler sonucunda cinayeti itiraf etti.

01.08.2024 23:17
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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yerde bir kadının yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kadının Aynur Çilli (43) olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldüğünü belirleyen ekipler, kadının birlikte yaşadığı Mehmet A'yı (48) gözaltına aldı.

Şüphelinin Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli'nin (8) de iple bağlanmış halde cesedini buldu.

Mehmet A'nın birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşitli suçlardan 17 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Kepez, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kadın ve Çocuğunu Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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