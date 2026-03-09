Antalya'da "Türkülerle Kadın" Konseri Kent Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da "Türkülerle Kadın" Konseri Kent Sakinleriyle Buluştu

09.03.2026 12:49  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İsmail Baha Sürelsan Kadınlar Korosu'nun 'Türkülerle Kadın' konserini düzenledi. Konser, ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleşti ve vatandaşlara keyifli anlar sundu.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Kadınlar Korosu'nun "Türkülerle Kadın" konserini kent sakinleriyle buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", vatandaşları her akşam farklı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde Hacivat-Karagöz orta oyunu ve illüzyon gösterisiyle çocuklar keyifli anlar geçiriyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Ankara türkülerinin sevilen ismi Hasan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz seslendirdiği eserlerle vatandaşlara keyifli bir ramazan akşamı yaşattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ise Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Kadınlar Korosu "Türkülerle Kadın" konseriyle sevenleriyle buluştu. Yiğit Aktı şefliğinde gerçekleştirilen konserde Kadınlar Korusu, türküleriyle ramazan şenliklerine renk kattı.

Konserin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, şef Yiğit Aktı'ya konser anısına çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Antalya, 8 Mart, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Türkülerle Kadın' Konseri Kent Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:27:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da "Türkülerle Kadın" Konseri Kent Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.