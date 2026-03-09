Antalya'da "Türkülerle Kadın" Konseri Kent Sakinleriyle Buluştu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Kadınlar Korosu'nun "Türkülerle Kadın" konserini kent sakinleriyle buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", vatandaşları her akşam farklı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde Hacivat-Karagöz orta oyunu ve illüzyon gösterisiyle çocuklar keyifli anlar geçiriyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Ankara türkülerinin sevilen ismi Hasan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz seslendirdiği eserlerle vatandaşlara keyifli bir ramazan akşamı yaşattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ise Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Kadınlar Korosu "Türkülerle Kadın" konseriyle sevenleriyle buluştu. Yiğit Aktı şefliğinde gerçekleştirilen konserde Kadınlar Korusu, türküleriyle ramazan şenliklerine renk kattı.

Konserin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, şef Yiğit Aktı'ya konser anısına çiçek takdim etti.