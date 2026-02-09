Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Haşere ve Vektöre Karşı Kış Mücadelesi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için kış aylarında da haşere ve vektörle mücadelesini sürdürüyor. Bin 600 personel 202 araçtan oluşan ekipler, kent merkezinde ve tüm ilçelerde ilaçlama yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit edebilecek sinek ve haşerelere karşı yıl boyu mücadele ediyor. 19 ilçe ve 913 mahallede görevlendirilen yaklaşık bin 600 personel ve 202 araçla yürütülen çalışmalarla; rögarlar, foseptik çukurları, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları, yeni inşaatlar, yüzme havuzu ve metruk binalarda karasinek, sivrisinek, hamamböceği ve fare gibi canlılar insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde ilaçlanarak kontrol altına alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ela Kuzu, kış aylarında yapılan düzenli ilaçlamalar sayesinde sivrisinek ve karasineklerin üreme alanları kontrol altına alındığını belirterek, "Sivrisinek erginlerinin kışladığı yerler hedef alınarak, rögarlar, kapalı kanallar, foseptik çukurları ve inşaat boşlukları gibi alanlarda uygulama yapılıyor. Gece kanal izleme aracı ile hamamböceklerinin özellikle kış aylarında uyku durumda iken ilaçlanması bu popülasyonun en aza indirgeme durumunu sağlamaktadır. Vatandaşlarımız da kullanılmayan otomobil lastikleri, saksılar ve çeşitli su tutabilecek materyalleri bahçelerinde tutmaması gerekiyor" dedi.