Antalya'da muz seralarının yanında çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, muz seralarının yanında bulunan lastik yığınında çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Bakılar Mahallesi Yarbaşı mevkisindeki muz seralarının kenarında bulunan lastik yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.
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