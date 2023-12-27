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Döşemealtı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Döşemealtı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

27.12.2023 - 10:27,
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 16.30 sularında Yeniköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki Süleyman A.'nın (35) kullandığı 07 C 1885 plakalı servis minibüsü, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halindeki Bilge A.'nın (20) kullandığı 07 AEE 027 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil taş yığınları üzerine çıkarak durabilirken servis minibüsü ise savrularak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki Musa U., İbrahim Y. ve Nilüfer K. ile otomobil sürücüsü Bilge A. yaralandı. Sağlık görevlilerinin çabalarıyla servis minibüsündeki yaralı yolcular çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Döşemealtı\'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: DHA
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Yeniköy, Fatih, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Döşemealtı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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