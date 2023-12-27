Döşemealtı\'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 16.30 sularında Yeniköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeki Süleyman A.'nın (35) kullandığı 07 C 1885 plakalı servis minibüsü, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halindeki Bilge A.'nın (20) kullandığı 07 AEE 027 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil taş yığınları üzerine çıkarak durabilirken servis minibüsü ise savrularak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki Musa U., İbrahim Y. ve Nilüfer K. ile otomobil sürücüsü Bilge A. yaralandı. Sağlık görevlilerinin çabalarıyla servis minibüsündeki yaralı yolcular çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.