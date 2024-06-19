Antalya'da otomobilden çıkan yangın ormana sıçradı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, orman ekiplerince söndürüldü.
Geyikbayırı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
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