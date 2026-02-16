Antalya\'da Piyano Resitali

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı öğrencileri tarafından "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" adlı piyano resitali gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, piyano bölümü öğretmeni Dönay Üçgül'ün 16 öğrencisi sahne aldı.

Programda, Mozart, Schubert, Tuluyhan Uğurlu, Fazıl Say gibi ünlü bestekarların eserlerini çalan öğrenciler, tek parça icralarını izleyicilerin beğenisine sundu.

Öğrencilerin performansı, katılımcıların beğenisini topladı.