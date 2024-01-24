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Antalya'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı Açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın isminin verildiği park törenle açıldı.

Antalya\'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı Açıldı
24.01.2024 - 16:14,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın isminin verildiği park törenle açıldı.

Kızıltoprak Mahallesi'ndeki parkın açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ekibine teşekkür etti.

Vali Şahin, "Şehitlerimiz, aslanlarımız, yiğitlerimiz; vatanımız, devletimiz için, bayrağımız için canlarını feda ettiler. Canlarını feda ettikleri bu değerlerin yılmaz bekçileriyiz." dedi.

Başkan Uysal ise benzer acıların yaşanmamasını temenni ederek, " Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyet ettiği muasır medeniyet düzeyinin üzerinde kalmasını sağlayacak, buna ant içmiş, bunun için mücadele eden aydınlara, sorumlu, dürüst insanlara, kamu görevlilerine ihtiyacı var. Türkiye'yi düşünecek, Türkiye ile yaşayacak, geleceğine, bütünlüğüne, beraberliğine odaklanacak, bu duyguları gelecek nesillere aktaracak duyarlılıkta insanlara çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Parkı ve Okkan anısına dikilen rölyefin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Antalya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı Açıldı - Son Dakika
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