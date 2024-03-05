Antalya'da şiddetli rüzgarla uçurtma sörfü keyfi - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgarla uçurtma sörfü keyfi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde şiddetli rüzgarı fırsat bilen bir uçurtma sörfçüsü, heyecanlı anlar yaşadı. Rüzgarın şiddetiyle zaman zaman ayağı denizden kesilen sporcu, keyifli bir deneyim yaşadı. Aynı zamanda Konyaaltı sahilinin turkuaz renge büründüğü görüldü.

05.03.2024 19:40  Güncelleme: 19:44
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Sağanak ve fırtına alarmı verilen Antalya'da uçurtma sörfü keyfi

Şiddetli rüzgarı fırsata çevirdi, zaman zaman ayağı yerden kesildi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde şiddetli rüzgarı fırsat bilen uçurtma sörfçüsü sörf keyfi yaptı. Zaman zaman rüzgarın şiddeti ile ayağı denizden kesilen sporcu heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da güne yağış ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Hergun binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca unlu Konyaaltı sahili ise kötü hava koşulları dolayısı ile ıssızlaştı. Fırtına ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Bu dalgaları fırsat bilen bir uçurma sörfçüsü, Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktaya geldi. Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 19.2 derece ölçüldüğü ve şiddetli rüzgarlı havayı fırsata çeviren sörfçü bu anları keyfe çevirdi. Andrenalini yüksek sörf tutkunu, sörf tahtalarıyla kendisini uçurtmasının da yanına alarak denize bırakı. Şiddetli rüzgarla o anların keyfini çıkaran sörfçü, zaman zaman ayağını denizden keserek yukarı fırladı. Diğer taraftan yarı zaman zaman yarı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte Konyaaltı sahilinin turkuaz renge büründüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli rüzgarla uçurtma sörfü keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli rüzgarla uçurtma sörfü keyfi - Son Dakika
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