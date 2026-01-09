Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin Kapasitesini Artırdı

09.01.2026 15:34  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini 84 dönüme yükseltti. Merkez, modern olanaklar ve güvenli yaşam alanları sunarak hayvanların refahını artırmayı hedefliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, köpeklerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi'nde 2023 yılında hizmete açtığı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geniş barınak ve yaşam alanlarının yanı sıra yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleriyle can dostlara güvenli bir yuva sunmaya devam ediyor. İlk etapta 42 dönüm alan üzerinde kurulan tesis, yapılan genişletme çalışmasıyla toplam 84 dönüme ulaştı.

"Toplam 84 dönüm alanda hizmet vermeye başladık"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında sorumluluklarında bulunan köpek doğal yaşam alanını, hayvan refahını esas alarak planladıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi. Kılıç, "Mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi ve uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmesi yerel yönetimlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda daha önce 42 dönüm alanda hizmet veren bakımevimize ek olarak 42 dönümlük yeni bir doğal yaşam alanı oluşturarak toplam 84 dönüm alanda hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

"Ömür boyu güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlıyoruz"

42 bin metrekare yer üzerinde yeni bir alanı oluşturduklarını dile getiren Kılıç, "Tesis içerisinde hayvanların iklim koşullarından korunmasını sağlayan açık ve kapalı barınma alanları, birbirleriyle uyum durumlarına göre ayrıştırılmış yaşam alanları, beslenme ve su alanları ile veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak takip edilen kontrol ve gözlem alanları bulunuyor. İlçe belediyelerimizle imzaladığımız protokol doğrultusunda, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanıp sahiplendirilemeyen köpeklerin bu doğal yaşam alanında ömür boyu güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlıyoruz. Amacımız sokak hayvanları konusunda geçici çözümler yerine kalıcı ve mevzuata uygun uygulamaları hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.