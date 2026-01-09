Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin Kapasitesini Artırdı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, köpeklerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi'nde 2023 yılında hizmete açtığı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geniş barınak ve yaşam alanlarının yanı sıra yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleriyle can dostlara güvenli bir yuva sunmaya devam ediyor. İlk etapta 42 dönüm alan üzerinde kurulan tesis, yapılan genişletme çalışmasıyla toplam 84 dönüme ulaştı.

"Toplam 84 dönüm alanda hizmet vermeye başladık"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında sorumluluklarında bulunan köpek doğal yaşam alanını, hayvan refahını esas alarak planladıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi. Kılıç, "Mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi ve uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmesi yerel yönetimlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda daha önce 42 dönüm alanda hizmet veren bakımevimize ek olarak 42 dönümlük yeni bir doğal yaşam alanı oluşturarak toplam 84 dönüm alanda hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

"Ömür boyu güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlıyoruz"

42 bin metrekare yer üzerinde yeni bir alanı oluşturduklarını dile getiren Kılıç, "Tesis içerisinde hayvanların iklim koşullarından korunmasını sağlayan açık ve kapalı barınma alanları, birbirleriyle uyum durumlarına göre ayrıştırılmış yaşam alanları, beslenme ve su alanları ile veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak takip edilen kontrol ve gözlem alanları bulunuyor. İlçe belediyelerimizle imzaladığımız protokol doğrultusunda, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanıp sahiplendirilemeyen köpeklerin bu doğal yaşam alanında ömür boyu güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlıyoruz. Amacımız sokak hayvanları konusunda geçici çözümler yerine kalıcı ve mevzuata uygun uygulamaları hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.