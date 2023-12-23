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Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaparak bir kişiden yaklaşık 4 milyon 200 bin lira aldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerden biri Antalya'da, diğeri ise Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheli H.B'nin üzerinde ise 500 dolar, 200 avro ve 6 bin 600 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Antalya\'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
23.12.2023 - 11:41,
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Antalya'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S'nin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan daha önce telefonla konuştuğu kişilere yaklaşık 4 milyon 200 bin lira verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şüpheli H.B. Antalya'da, diğer yabancı uyruklu şüpheli N.E.A Şanlıurfa'da yakalandı.

Ayrıca şüpheli H.B'nin üzerinden çıkan 500 dolar, 200 avro ve 6 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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