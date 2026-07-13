Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bölgelerinin Altyapı İhtiyaçlarını Karşılıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bölgelerinin Altyapı İhtiyaçlarını Karşılıyor

13.07.2026 16:29  Güncelleme: 17:18
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Belek, Kadriye, Kundu gibi turizm bölgelerinde yaklaşık 3,5 milyar TL'lik yatırımla içme suyu altyapısını yeniledi. 50 yıllık ihtiyaca cevap verecek modern hatlar devreye alındı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Belek, Kadriye, Karadayı, Altıntaş ve Kundu bölgelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımlarla bölgenin uzun yıllardır beklenen altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin gelişen ve büyüyen bölgelerinde altyapı yatırımlarını planlı şekilde sürdürerek vatandaşların ve turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Geçici çalışma süreçlerinin ardından uzun yıllar hizmet verecek modern altyapılar hayata geçirilirken, tamamlanan imalatların ardından üstyapı ve asfalt çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanarak yollar yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor.

BELEK'İN 50 YILLIK İÇME SUYU ALTYAPISI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Serik'te yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL'lik yatırımla Belek, Kadriye ve Karadayı bölgelerinin içme suyu altyapısı baştan sona yenilendi. Çalışmalar kapsamında yeni içme suyu üretim ve terfi tesisleri devreye alınırken, mevcut tesisler revize edildi, enerji verimliliği yüksek ekipmanlar kullanıldı ve tüm sistem SCADA altyapısıyla uzaktan izlenebilir hale getirildi.

Yaklaşık 50 kilometrelik isale hattı yenilenirken, kullanım ömrünü tamamlayan hatlar modern altyapıyla değiştirildi. Böylece bölgenin uzun yıllar boyunca güvenli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak altyapı hizmete kazandırıldı.

SU KAYIPLARINA KALICI ÇÖZÜM

ASAT ekipleri, geçmiş yıllarda fiziki su kayıplarına ve işletme sorunlarına neden olan eski çelik isale hatlarında da kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Belek ve Kadriye'ye içme suyu sağlayan ana iletim hattının güzergahı yeniden düzenlenirken, hasarlı borular değiştirilerek su kayıpları önemli ölçüde azaltıldı.

ALTINTAŞ VE KUNDU'NUN GELECEĞİNE GÜÇLÜ ALT ALTYAPI

Turizm yatırımlarının hızla devam ettiği Altıntaş ve Kundu Oteller Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyar 155 milyon TL maliyetli içme suyu altyapı projesi tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca onlarca sondaj kuyusu açılırken, yaklaşık 17 kilometrelik yüksek kapasiteli içme suyu basma hattının imalatı gerçekleştirildi. Karayolu geçişlerinde yatay delgi yöntemi kullanılarak hem ulaşımın aksamaması sağlandı hem de altyapı çalışmaları güvenli şekilde sonuçlandırıldı. Yapımı tamamlanan hatlar devreye alınarak bölgenin artan içme suyu ihtiyacına uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir altyapı oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bölgelerinin Altyapı İhtiyaçlarını Karşılıyor - Son Dakika

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