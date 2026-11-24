Birleşmiş Milletler (BM) iklim müzakerelerinde geçmişte COP6 ve COP15 zirvelerinde de yaşanan uzlaşı çıkmazı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) fosil yakıtlar, 1,5 derece hedefinin aşılması ve finansman başlıklarında yeniden ortaya çıktı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), planlanan bitiş tarihinden iki gün sonra, 22 Kasım'da sona erdi.

Kayıtlardaki en uzun zirve olan COP31'de nihai bir iklim anlaşmasına varılamadı. İklim müzakerelerinin tarihinde zirvelerin hedefe ulaşamadan sona ermesi ilk kez yaşanmıyor. COP6 ve COP15'te de aynı durum yaşandı.

Hollanda'nın Lahey kentinde Kasım 2000'de düzenlenen COP6'da müzakereler anlaşma çıkmadan askıya alındı. Zirvede, uluslararası emisyon ticareti sistemi, temiz kalkınma mekanizması, ormanlar gibi karbon yutaklarından kaynaklanan emisyon azaltımlarının sayılmasına ilişkin kurallar çözüme kavuşturulamadı. COP6'nın görüşmeleri Temmuz 2001'de Bonn'da yeniden başladı ve burada Bonn Anlaşmaları kabul edildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Aralık 2009'da gerçekleştirilen COP15'te hazırlanan Kopenhag Mutabakatı taraflara sunuldu. Bazı taraflar, mutabakata içeriği ya da müzakere süreci nedeniyle resmi olarak itiraz etti. Kabulü için uzlaşı sağlanamayınca COP15, 18 Aralık 2009 tarihli mutabakatı yalnızca "not etti". Bir sonraki yıl Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen COP16'da ise Cancun Mutabakatları kabul edildi.

COP31'de fosil yakıtlar ve finansman konuları çözülemedi

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş AA muhabirine, COP31'de fosil yakıtlar, 1,5 derecenin aşılması ve finansman konularının çözülemediğini söyledi.

COP31'de 16 Kasım'daki Başkanlık Taslağı'nın, COP28'de kabul edilen Birinci Küresel Durum Değerlendirmesi kararındaki fosil yakıtlardan geçiş ifadesini yeniden onayladığını ancak 19 Kasım taslağında bu ifadenin tümüyle silindiğini belirten Türkeş, karbon yakalama hedefinin de 500 milyon tondan, 2,5 milyar tona çıkarıldığını kaydetti.

Taraflar uzlaşıya yaklaşamadı

Türkeş, AB'nin metnin bilime yanıt vermediğini ve fosil yakıt endüstrisini "yeşil akladığını", Panama'nın ise bilim ile eylem arasındaki açığın kapanmadığını iddia ettiğini bildirdi.

Marshall Adaları ve Vanuatu'nun "yanlış çözümleri" reddettiğini, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin ise fosil yakıt ifadesinin geri gelmesine karşı çıktığına dikkati çeken Türkeş, COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın sözleriyle, "kapsayıcı bir karar üzerinde uzlaşmaya varılamadığını" dolayısıyla oybirliği kuralının iki yönlü bir vetoya dönüştüğünü anlattı.

Kapsayıcı kararın, COP zirvelerinin siyasal yönünü çizen metinler olduğunu ifade eden Türkeş, şöyle devam etti:

"O çıkmayınca yol haritası, takvim ve ölçüt de ortaya çıkmadı. Yine de hukuksal açıdan bir şey kaybedilmedi Paris Anlaşması ve 1/CMA.5 geçerliliğini koruyor. Üstelik Küresel Uyum Hedefi, Adil Geçiş Çalışma Programı ve Uyum Fonu kararları kabul edildi. Asıl kayıp zaman ve güvendir. UNEP'e göre verilen sözler tutulsa bile bu yüzyılın sonunda ısınma yaklaşık 2,3–2,5 derece, mevcut politikalarla ise yaklaşık 2,8 derece olacak. 1,5 derece hedefiyle uyum için 2035'e kadar salımların yüzde 45 azaltılması gerekiyor. Oysa ulusal katkılar bunun yalnızca yüzde 11-15'ini karşılıyor. Bu açık, karar çıksa da çıkmasa da kendiliğinden kapanmıyor."

Reddedilen metinlerin büyük olasılıkla Haziran 2027 ara oturumuna ve COP32'ye taşınacağına işaret eden Türkeş, İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi'nin de başladığını hatırlattı.

Türkeş, uyum finansmanında Antalya–Addis Ababa Yol Haritası'nın COP32'de sonuçlanacağını, en büyük riskin ise, COP28'in fosil yakıt ifadesinin kazanılmış bir hak olmaktan çıkıp yeniden pazarlık konusu olması olduğunu aktardı.

Türkiye'nin başkan olarak COP32'ye kadar çalışacağına dikkati çeken Türkeş, şunları kaydetti:

"Çıkmazın üç noktası yani fosil yakıt ifadesi, aşım ve finansman konuları taraflarla ayrı ayrı yürütülecek görüşme ve istişarelerle ele alınmalı. Uyum finansmanında 2035'te yılda yaklaşık 310 milyar dolar gerekiyor. 2023'te kamusal uyum finansmanı ise yaklaşık 26 milyar dolardı. Yol haritası bu açığa somut bir baz yıl ve takvim getirmeli. Eylem gündemi girişimleri ölçülebilir hedeflerle izlenmeli ve raporlanmalı. Türkiye kendi iyi örneğini de göstermeli. İkinci Ulusal Katkı'daki 2035 için 643 milyon ton sınırı, yalnızca 'mevcut eğilim' senaryosuna göre bir düşüş anlamına geliyor. Gereken, mutlak azaltım, baz yıl ve tarihli kömür çıkışıdır. Başkanlığın inandırıcılığı, salon dışında nelerin değiştiğiyle ölçülecek."