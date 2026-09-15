Antalya Döşemealtı'nda enerji nakil hattında şase kıvılcım saçtı, itfaiye yangını önledi - Son Dakika
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Antalya Döşemealtı'nda enerji nakil hattında şase kıvılcım saçtı, itfaiye yangını önledi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında enerji nakil hattındaki bir direkte şase meydana geldi. Şaseden saçılan kıvılcımlar geceyi aydınlatırken, akımın kesilmesinin ardından itfaiye tutuşan kuru ot ve çalıları söndürerek yangın çıkmasını önledi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde elektrik enerji nakil hattındaki bir telde meydana gelen şase korku dolu anlar yaşattı. Şase nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar geceyi aydınlatırken ekiplerin vaktinde müdahalesi tehlikenin büyümesini önledi.

Olay saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniköy Mahalle mezarlığı yanından geçen enerji nakil hattındaki bir direkte henüz bilinmeyen nedenle şase meydana geldi. Şaseden kaynaklı çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlatırken korku dolu anlar yaşattı. İhbarla olay yerine önce itfaiye ekipleri geldi. Müdahale etmek için görevlilerin akımı kesmesini bekleyen itfaiye ekibi, yangın çıkmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Enerjinin kesilmesi sonrası itfaiye kıvılcımlar nedeniyle tutuşan kuru ot ile çalıları söndürdü.

Haber- kamera: Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya Döşemealtı'nda enerji nakil hattında şase kıvılcım saçtı, itfaiye yangını önledi - Son Dakika
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