Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldü, sevgilinin babası gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldü, sevgilinin babası gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa\'da Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldü, sevgilinin babası gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, gönül ilişkisi yaşadığı 16 yaşındaki B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. gözaltına alındı, Bayır'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır (20), bıçaklanarak öldürüldü. Bayır'ın gönül ilişkisi yaşadığı B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzu yanında meydana geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu öğrenildi. Bayır'ın yanında motosikleti de bulundu.

YASİN'İ EVİNİN YAKININA ÇAĞIRMIŞ

Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 1 hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen B.Ö.'nün, Bayır'ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi. Çalışmada; Bayır'ın, B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Diğer yandan Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Antalya Adli Tıp KurumuYasin ErdemPolisiye3. SayfaGazipaşaAntalyaOtopsiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
12:30
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
12:18
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:41
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti İlk fotoğraf geldi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 12:50:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldü, sevgilinin babası gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei