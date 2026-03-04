Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, İtfaiye Personeliyle İftarda Buluştu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeliyle iftarda bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hürriyet İstasyonu'nda düzenlenen iftar programına, Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye personeli katıldı.

Ramazan ayının manevi ikliminde itfaiye personeliyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, Antalya'nın huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özdemir, iftar sofrasının ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürü Levent Okutan hayrına verildiğini belirterek, "Levent Müdürümüz çalışkanlığı ve beyefendiliğiyle yeri doldurulamaz bir yöneticiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yeni göreve başlayan itfaiye personeline de başarılar dileyen Özdemir, "Antalya yangın riski yüksek bir kent. Muhittin Başkan'da bizlerde bu nedenle kadrolarımızı ve ekipmanlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sizler de büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Özdemir, itfaiye personeliyle sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.