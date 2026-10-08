Antalya Kepez\'de kötü koku ihbarıyla belediye ekipleri 6 kamyon çöpü bertaraf etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, belediye ekiplerince temizlenen bir ev ve çevresinden 6 kamyon çöp ile atık malzeme çıkarıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göçerler Mahallesi sakinlerinin, bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Temizlik ekipleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince Ü.Y'ye ait olduğu belirlenen evde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ev ve çevresinden çıkarılan 6 kamyon çöp ve atık bertaraf edildi.

Sağlık sorunları bulunduğu tespit edilen ve Kepez Devlet Hastanesine yönlendirilen Ü.Y'ye, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal destek de sağlandı.

Mahalle sakinlerinden Cafer Çetin, Ü.Y'nin yaklaşık 8 yıldır topladığı atıkları evinde biriktirdiğini belirtti.

Evin durumunun uzun süredir kötü olduğunu aktaran Çetin, "7-8 yıldır burada bu şekilde yaşıyor, durumu iyi değil. Belediye ve kaymakamlıktan topladığı yardımlarla yaşamaya çalışıyor. İçerisinin durumu berbat, örümcek ağı toplamış, kokudan girilmiyor. Komşuyuz, ben de yardımcı olmaya destek çıkmaya çalışıyorum. Allah başkanımızdan razı olsun yapılan işler için." ifadelerini kullandı.