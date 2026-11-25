Antalya Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 07 CCR 545 plakalı otomobil ile M.A.G. idaresindeki 07 FOU 95 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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