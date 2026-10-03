Antalya Serik'te galeride 6 aracı yakan şüpheli emniyete teslim oldu - Son Dakika
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Antalya Serik'te galeride 6 aracı yakan şüpheli emniyete teslim oldu

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Antalya Serik\'te galeride 6 aracı yakan şüpheli emniyete teslim oldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisine benzin bidonuyla gelen kişi, 6 otomobili ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve şüpheli emniyete teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması sonucu çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen bir kişi, 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli Serkan K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elinde benzin bidonuyla galeriye gelen bir kişinin yanıcı maddeyi araçların üzerine döktükten sonra araçları ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Serik'te galeride 6 aracı yakan şüpheli emniyete teslim oldu - Son Dakika
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