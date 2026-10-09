Antalya Serik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya Serik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı..
Serik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. ve A.D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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