Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

14.06.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kuran, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Jandarma teşkilatının 185 yıldır milletin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu vurgulayan Kuran, "Jandarma Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." diye konuştu.

Kuran'ın konuşmasının ardından Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolasıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kent şehitliğinde yapılan törende ise dua okunarak şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:13:54. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement