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Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Henan eyaletinde bulunan iki antik mezar, Xinmi halkının yaşam tarzı ve geleneklerinin yanı sıra ölümden sonraki hayata dair hayal güçlerini yansıtan duvar resimleri ve taş portrelerle dolu. Mezarlarda bulunan toplam 500 metrekareden fazla duvar resmi ve taş portrelerde bu ayrıntılar tasvir ediliyor.

Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri
27.01.2024 - 11:53,
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ÇEKİM ZAMANI: Arşiv

Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde gün yüzüne çıkarılan ve Doğu Han Hanedanlığı (M.S. 25-220) dönemine tarihlenen iki antik mezar, Xinmi halkının yaşam tarzı ve geleneklerinin yanı sıra ölümden sonraki hayata dair hayal güçlerine de bir bakış sunuyor.

Bu tür ayrıntılar, mezarlarda bulunan toplam 500 metrekareden fazla duvar resmi ve taş portrelerde tasvir ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ve taş portrelerin çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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