Antonio Jose Seguro Portekiz'in Yeni Cumhurbaşkanı

09.03.2026 15:07
Sol görüşlü Antonio Jose Seguro, yemin ederek Portekiz'in 21. cumhurbaşkanı oldu ve istikrar çağrısı yaptı.

Portekiz'de cumhuriyet tarihinin 21. cumhurbaşkanı seçilen ve ana muhalefette bulunan sol görüşlü Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro, düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Mecliste yapılan yemin töreninde görevi son 10 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Marcelo Rebelo de Sousa'dan teslim alan Seguro, "Şerefim üzerine yemin ederim ki, bana verilen görevleri sadakatle yerine getireceğim ve Portekiz Cumhuriyeti Anayasasını savunacağım, ona uyacağım ve uygulayacağım." dedi.

Konuşmasında, görevi bırakan Rebelo de Sousa'ya "Portekiz'e olan bağlılığı, ülke sevgisi ve ulusal çıkarları savunmasından" dolayı minnettarlığını ileten Seguro, "Portekiz halkını temsil eden meclisteki milletvekillerine de saygılarını" sundu.

Cumhurbaşkanı Seguro, azınlık sağ hükümetin iktidarda bulunduğu ülkede siyasi istikrarın korunması çağrısında bulunarak yasama organlarının görevlerini yerine getirmesinin önemine dikkati çekerek, devlet bütçesi görüşmeleri nedeniyle hükümetlerin düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Normal şartlarda önümüzdeki beş yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Seguro, başta sağlık ve konut olmak üzere ülkenin öncelikli meselelerinde siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlamak için meclisteki tüm siyasi partilerin liderleriyle en kısa sürede görüşme yapacağını aktardı.

"Ulusal irade şarttır ve tüm taraflara eşit davranacağım." diyen Seguro, cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretini yarın, 2025 yılında yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Coimbra bölgesine yapacak."

Burada Mourisia köyünde ve 2026 yılında Avrupa Yeşil Başkenti olan Braga bölgesindeki Guimaraes'te etkinliklere katılacak Seguro, daha sonra ülkenin kuzeyindeki Porto'da onuruna verilecek bir konsere katılacak.

Sosyalist Parti'nin 2011 ile 2014 yılları arasında genel sekreterliğini yapan Seguro, ikinci tura kalan ve 8 Şubat'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 66,83'ünü (3,5 milyondan fazla oy) alarak aşırı sağcı lider Andre Ventura'yı (yüzde 33,17 ile 1,7 milyon oy) geride bırakmıştı.

Rebelo de Sousa süpermarket alışverişi ile sivil hayatına geri döndü

Diğer yandan, son 10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten muhafazakar görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa, Cumhurbaşkanlığı konutunun bulunduğu Belem Mahallesi'nde süpermarket alışverişi yaparak sivil yaşama geri döndü.

İlk olarak Belem Sarayı'nın çalışanları ile vedalaşan Rebelo de Sousa daha sonra tek başına süpermarket alışverişi yaparak, çevredeki esnaf ve halkla selamlaştı.

Rebelo de Sousa, kendisini takip eden gazetecilere yaptığı kısa açıklamada "Seguro büyük bir cumhurbaşkanı olacak. Tüm Portekizlilerin desteğine sahip olmalı." dedi.

Portekiz'de öncelikli sorunlar

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar son aylarda ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.

Kaynak: AA

Portekiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antonio Jose Seguro Portekiz'in Yeni Cumhurbaşkanı - Son Dakika

Antonio Jose Seguro Portekiz'in Yeni Cumhurbaşkanı
