AP'den İsrail'e insani yardım çağrısı

Avrupa Parlamentosundaki (AP) üç siyasi grubun başkanı, İsrail'i Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarını serbest bırakmaya ve Gazze'ye insani yardım girişine yönelik tüm engelleri kaldırmaya çağırdı.

AP'deki "Sosyalist ve Demokratlar (S&D)" grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, "Yeşiller" grubu Başkanları Terry Reintke ile Bas Eickhout ve "Sol" grup Başkanları Manon Aubry ile Martin Schirdewan yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail'e, aralarında Sol grup mensubu Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan'ın da bulunduğu 9 AB vatandaşıyla birlikte gemideki tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Siyasi grup liderleri olarak, Gazze'deki felaket düzeyindeki insani durum ve sivil nüfusun kabul edilemez acıları konusunda derin endişemizi bir kez daha teyit ediyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan sivil filonun girişimi, uluslararası toplumun giderek artan umutsuzluğunu ve insani erişime acil ihtiyacı yansıtıyor." ifadeleri yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sivil girişiminin ardındaki umutsuzluk AB de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, Gazze'de mahsur kalan iki milyondan fazla insan için hayat kurtarıcı yardıma güvenli, sürdürülebilir ve yeterli erişimi sağlama konusundaki başarısızlığını gösteriyor."

İsrail yetkililerinin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak Gazze'nin tüm bölgelerine derhal ve engelsiz insani erişimin önündeki tüm engelleri kaldırması gerektiği vurgulanan açıklamada, "derhal ve kalıcı bir ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına dayalı iki devletli bir çözüme doğru açık ve güvenilir bir yol bulunması" gerektiği de hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca AB'ye de insani felaketi ele almak, uluslararası hukuku korumak ve daha fazla masum can kaybını önlemek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısı yapıldı.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.