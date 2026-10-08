AP-NORC anketinde ABD'lilerin yüzde 67'si Trump'ın yapay zeka performansını onaylamıyor - Son Dakika
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AP-NORC anketinde ABD'lilerin yüzde 67'si Trump'ın yapay zeka performansını onaylamıyor

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AP-NORC'un 24-28 Eylül anketine göre, katılımcıların yüzde 67'si ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka performansını onaylamıyor. Katılımcıların yüzde 64'ü yapay zekanın çok hızlı geliştiğini, yüzde 81'i ise insan kontrolünde tutulmasını çok önemli buluyor.

ABD'de yapılan anket, halkın yüzde 64'ünün yapay zeka teknolojilerinin "çok hızlı" geliştiği görüşünde olduğunu gösterdi.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 24-28 Eylül'de 2 bin 140 yetişkine yapay zeka teknolojilerine ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 64'ü yapay zekanın "çok hızlı" geliştiğini belirtirken, yüzde 27'si bu hızı "uygun", yüzde 8'i ise "çok yavaş" buldu. Demokratların yüzde 76'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 54'ü yapay zekanın "çok hızlı" geliştiği görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 81'i yapay zekanın insan kontrolünde tutulmasının "çok" önemli olduğunu belirtti.

Katılımcıların 10'da 8'i, yapay zekanın gelişimi karşısında çalışanların korunmasının hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesini önemli görenlerin oranı katılımcıların yaklaşık yarısına denk gelirken, Çin ile rekabete önem verenlerin oranının yüzde 45 olduğu görüldü.

Yapay zeka konusunda ne Demokrat Parti'ye ne de Cumhuriyetçi Parti'ye güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 39 olurken, katılımcıların yüzde 23'ü Demokrat Parti'ye, yüzde 21'i ise Cumhuriyetçi Parti'ye daha fazla güvendiğini belirtti.

Öte yandan, Amerikalıların yüzde 67'sinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka konusundaki performansını onaylamadığı görüldü.

Kaynak: AA
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