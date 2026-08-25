APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou'da

APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32. APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı, 4 Eylül'de Guangzhou'da düzenlenecek ve inovasyona odaklanacak.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Bakanlar Toplantısı, 4 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, "Kazan-Kazan İşbirliği İçin İnovasyon Odaklı Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıya APEC ekonomilerinden KOBİ yetkilileri, APEC Sekretaryası temsilcileri ve diğer konuklar katılacak.

Bakanlığa bağlı KOBİ Bürosu Başkanı Liang Zhifeng, toplantının teknolojik inovasyon, dijital güçlendirme ve kapsayıcı kalkınmaya odaklanacağını belirtti. Liang, toplantıda ortak bir bakanlar bildirisi ve diğer sonuç belgelerinin kabul edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Ke Jixin, ev sahibi ülke olarak, derinlemesine görüş alışverişleri yoluyla tüm ekonomilerin ileriye dönük ve tatbiki bir uzlaşıya varmasını, politikalar konusunda karşılıklı deneyim paylaşımını ve elde edilen sonuçların hayata geçirilmesini teşvik etmesini ve Asya-Pasifik bölgesindeki KOBİ'lerin inovasyon kapasitesi, dijitalleşme düzeyi ve sürdürülebilir kalkınma kabiliyetlerini ortaklaşa artırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guangdong Vali Yardımcısı Wang Sheng ise toplantıya yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve tüm APEC ekonomilerinin katılımlarını teyit ettiğini belirtti. Wang, toplantı kapsamında düzenlenecek sergilere yurtiçi ve yurtdışından 2.100'den fazla şirketin kayıt yaptırdığını ve 3.900'den fazla standın kurulmasının planlandığını kaydetti.

Çin, bu yıl kasım ayında ülkenin güneyindeki Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. Toplantı, 2001 yılında Shanghai'da ve 2014 yılında başkent Beijing'de yapılan toplantıların ardından üçüncü kez Çin'de düzenlenmiş olacak.

2026, "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" temasıyla APEC "Çin Yılı" olarak belirlendi. Yıl boyunca Çin'in çeşitli kentlerinde APEC bağlantılı yaklaşık 300 toplantı ve etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Guangzhou, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 15:08:27. #7.12#
SON DAKİKA: APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement