APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı Guangzhou\'da

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Bakanlar Toplantısı, 4 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, "Kazan-Kazan İşbirliği İçin İnovasyon Odaklı Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıya APEC ekonomilerinden KOBİ yetkilileri, APEC Sekretaryası temsilcileri ve diğer konuklar katılacak.

Bakanlığa bağlı KOBİ Bürosu Başkanı Liang Zhifeng, toplantının teknolojik inovasyon, dijital güçlendirme ve kapsayıcı kalkınmaya odaklanacağını belirtti. Liang, toplantıda ortak bir bakanlar bildirisi ve diğer sonuç belgelerinin kabul edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Ke Jixin, ev sahibi ülke olarak, derinlemesine görüş alışverişleri yoluyla tüm ekonomilerin ileriye dönük ve tatbiki bir uzlaşıya varmasını, politikalar konusunda karşılıklı deneyim paylaşımını ve elde edilen sonuçların hayata geçirilmesini teşvik etmesini ve Asya-Pasifik bölgesindeki KOBİ'lerin inovasyon kapasitesi, dijitalleşme düzeyi ve sürdürülebilir kalkınma kabiliyetlerini ortaklaşa artırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guangdong Vali Yardımcısı Wang Sheng ise toplantıya yönelik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve tüm APEC ekonomilerinin katılımlarını teyit ettiğini belirtti. Wang, toplantı kapsamında düzenlenecek sergilere yurtiçi ve yurtdışından 2.100'den fazla şirketin kayıt yaptırdığını ve 3.900'den fazla standın kurulmasının planlandığını kaydetti.

Çin, bu yıl kasım ayında ülkenin güneyindeki Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. Toplantı, 2001 yılında Shanghai'da ve 2014 yılında başkent Beijing'de yapılan toplantıların ardından üçüncü kez Çin'de düzenlenmiş olacak.

2026, "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" temasıyla APEC "Çin Yılı" olarak belirlendi. Yıl boyunca Çin'in çeşitli kentlerinde APEC bağlantılı yaklaşık 300 toplantı ve etkinlik gerçekleştirilecek.