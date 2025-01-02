Gaziantep'in Araban Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Araban Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Özdemir, "Allah'ın izniyle 2025 yılında da, Araban için durmadan çalışacağız inşallah." dedi.
Son Dakika › Güncel › Araban Belediyesi 2025 Meclis Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?