Araban'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, öğrenciler şiir okudu - Son Dakika
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Araban'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, öğrenciler şiir okudu

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Araban\'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, öğrenciler şiir okudu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde İlköğretim Haftası, Kaymakam Ferhat Salih Ceylan'ın katılımıyla Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiir okudu ve gösteri sundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın katılımıyla Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda öğrenciler, şiir okudu ve gösteri sundu.

Kaymakam Ceylan, yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkGaziantepGüncelSon Dakika

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