Araban\'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, öğrenciler şiir okudu

Gaziantep'in Araban ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın katılımıyla Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda öğrenciler, şiir okudu ve gösteri sundu.

Kaymakam Ceylan, yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.