Arabuluculukta 4 Milyon Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Arabuluculukta 4 Milyon Anlaşma Sağlandı

Bakan Tunç, arabuluculukla 4 milyon dosyanın dostane çözümle sonuçlandığını açıkladı.

22.09.2024 14:10
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünyada giderek değer kazanan ve bizim geleneklerimizde de olan arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Arabuluculuk yöntemiyle anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı" dedi.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, arabuluculuğun hukuk sistemine 2013 yılında kazandırıldığını ve ilerleyen yıllarda geliştirilerek yaygınlaştırıldığını belirterek, dosyaların dostane şekilde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Bakan Tunç, "Yargıda özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Bugün dünyada da giderek değer kazanan ve bizim geleneklerimizde de olan arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerinin daha da geliştirilmesi, bu konudaki farkındalığın daha da artırılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2013'te hukuk sistemimize giren arabuluculukla bugüne kadar 6 milyonu aşkın uyuşmazlık görüşüldü. Müzakereleri tamamlanan 4 milyonun üzerindeki dosya anlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla daha barışçıl, daha dostane, daha hızlı sonuca varılan ve daha az masrafla vatandaşlarımızın hakkına kavuştuğu bu sistemi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 65

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 6 milyon 444 bin 988 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 6 milyon 223 bin 211 dosyadan 4 milyon 72 bin 786'sı anlaşma ile çözüme kavuşturuldu. Böylelikle anlaşma sağlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 65 oldu.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA BAŞARI ORANI YÜZDE 47

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 185 bin 432 dosyadan 1 milyon 77 bin 534'ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 49 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 839 bin 764 dosyadan 334 bin 440'ı anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 40 başarı sağlandı. Arabulucular bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 434 bin 350 dosyada müzakere tamamlandı ve bu dosyalardan 160 bin 995'i çözüme kavuştu. Dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. 1 Eylül 2023 itibariyle başlayan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasıyla 234 bin 535 dosyada müzakere tamamlandı. Bu dosyalardan 110 bin 55'i anlaşma ile sonuçlandı. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculukta başarı oranı ise yüzde 47 oldu. İhtiyari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 2 milyon 442 bin 282 dosyadan 2 milyon 369 bin 702'sinde anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arabuluculukta 4 Milyon Anlaşma Sağlandı - Son Dakika

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