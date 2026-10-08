Araç kiralama mesleki yeterlilik sınavı Türkiye\'de ilk kez Fethiye\'de yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ev sahipliğinde Araç Kiralama Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) işbirliğiyle 6-7 Ekim'de düzenlenen sınava, araç kiralama sektöründen 13 temsilci katıldı.

TOBB MEYBEM tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapıldı.

Sınavda başarılı olan adayların "Araç Kiralama Danışmanı (Seviye 4)" mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacağı bildirildi.

Sınavın, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında işletmelere getirilen mesleki yeterlilik belgesi şartına hazırlık amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, araç kiralama sektöründe yeni bir düzenleme döneminin başladığını kaydetti.

Sektör temsilcilerinin yeni döneme hazırlıklı olmasını önemsediklerini belirten Çıralı, "TOBB MEYBEM tarafından ilk kez gerçekleştirilen bu sınavın Fethiye'de yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek olmaya ve sektörlerin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.