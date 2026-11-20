Arap Koalisyonu, Husilere karşı Sana'daki askeri depoları ve Hudeyde Limanı'nı vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında Sana'daki askeri depoları ve Hudeyde Limanı'nı vurduğunu açıkladı. Koalisyon, saldırıların Husilere karşı yürütülen operasyonun parçası olduğunu duyurdu.
Arap Koalisyonu: Yemen'de Husilere karşı başlattığımız operasyon kapsamında Sana'da Husilerin askeri depolarını ve Hudeyde Limanı'nı vurduk
Kaynak: AA
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