Arap Koalisyonu, Husilerin Şukayk'a attığı balistik füzeyi engellediğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Şukayk kentine fırlattığı balistik füzeyi engellediğini açıkladı. Böylece kente yönelik balistik füze saldırısı girişimi sonuçsuz kaldı.
Arap Koalisyonu: Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Şukayk kentine fırlattığı balistik füze engellendi
Kaynak: AA
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