Arap Koalisyonu Yemen'de Husilere yönelik 136 askeri hedefi imha ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Arap Koalisyonu Yemen'de Husilere yönelik 136 askeri hedefi imha ettiğini duyurdu

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Arap Koalisyonu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 136 askeri hedefi imha ettiğini duyurdu. Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, balistik füze kapasitesini yok etmek için geniş çaplı operasyon yürüttüklerini ve Yemen ordusuna 24 saat hava desteği verdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilere karşı "geniş çaplı bir operasyon" yürüttüklerini belirtti.

Maliki, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde 136 askeri hedefi imha ettiklerini kaydetti.

Hava saldırılarının görüntülerini de paylaşan Maliki, Husilerin balistik füze kapasitesini yok etmek için çalıştıklarını aktardı.

Maliki, Yemen ordusuna "24 saat hava desteği sağladıklarını" vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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