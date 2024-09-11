Ardahan Çiçek Balı Hasadı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ardahan Çiçek Balı Hasadı Tamamlanıyor

Ardahan Çiçek Balı Hasadı Tamamlanıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Ardahan çiçek balının hasadının yüzde 90'ı tamamlandı. Kentteki arıcılar, organik üretim yapılan balın aromasıyla bilinen yüzde 90'ını hasat etti. Geçen yıla göre yüzde 60 artışla 400 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

11.09.2024 12:51
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Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın yüzde 90'ının hasadını bitirdi.

Geçen yıla oranla yüzde 60'lara varan bir artışın söz konusu olduğu baldaki verimin ise 400 tonu geçmesi bekleniyor.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, birliğe üye 620 arıcının, yaklaşık 35 bin kovandaki hasadın yüzde 90'ını tamamladığını söyledi.

Bu yıl kentte üretilen balda geçen seneye oranla önemli artış olduğunu dile getiren Evliyaoğlu, "2024 yılının hasadı, bugün itibarıyla yüzde 90 tamamlandı. Geçen yıla oranla balda yüzde 50 ve 60'lara varan bir artış var. Artık pazarlama sürecine başlandı. Bir kovanda ortalama 10-12 kilogram arası bal elde edildi. Bu beklenen verimli bir sonuçtu ve böyle de oldu. Kaliteli balın da alıcısı iyi." dedi.

Evliyaoğlu, bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arası değiştiğini belirtti.

Kaynak: AA

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