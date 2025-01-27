ARDAHAN'da köye inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünde meydana geldi. Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Çoban Köpeğinin Kurtlarla Mücadelesi Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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