Ardahan'da debisi düşen Kura Nehri Millet Bahçesi çevresinde yosunla kaplandı
Ardahan'da hava sıcaklığının artmasıyla Kura Nehri'nin debisi düştü ve nehir yosunla kaplandı. Özellikle tarihi Ardahan Köprüsü ve Millet Bahçesi çevresinde yoğunlaşan yosunlar, kötü bir görüntü oluşturdu.
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle debisi düşen Kura Nehri'ni ot ve yosun kapladı.
Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentte, Kura Nehri'nin su seviyesi düştü.
Nehirde, tarihi Ardahan Köprüsü ve Millet Bahçesi çevresinde yoğun yosun oluştu.
Yosunla kaplanan nehirde kötü görüntü oluştu.
Kaynak: AA
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