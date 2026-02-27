Ardahan'da Eğitim Faaliyetlerine Kar Engeli

Ardahan'da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.