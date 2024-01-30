Ardahan'da karla gelen eşsiz güzellik

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaz gelinliğe büründü. Şehirde ortaya çıkan manzara eşsiz güzelliğiyle etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Şehir merkezinde aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan, karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Kent kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu.

Ümit Sarıkaya, karın Ardahan'a çok yakıştığını söyleyerek, "Ardahan'a uzun zamandır bu şekilde yüksek seviyede kar yağmamıştı. Kar Ardahan'a yakışıyor. Karla bütünleşen Ardahan'ı görmeleri için tüm turistleri buraya bekliyoruz" dedi.