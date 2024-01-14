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Ardahan'da Kura Nehri'nde Gün Batımıyla Oluşan Buharlaşma - Son Dakika
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Ardahan'da Kura Nehri'nde Gün Batımıyla Oluşan Buharlaşma

Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle Kura Nehri'nde gün batımıyla birleşen buharlaşma güzel bir görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte su kaynaklarında oluşan buharlaşma, gün batımıyla birleşerek etkileyici bir manzara oluşturdu. Aynı zamanda geceyi alanda geçirmek isteyen yaban ördekleri de su kaynağında toplandı.

Ardahan\'da Kura Nehri\'nde Gün Batımıyla Oluşan Buharlaşma
14.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:20
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Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle Kura Nehri'nde gün batımı oluşan buharlaşma kameraya yansıdı.

Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü kentte akşam saatlerinde Halil Efendi Mahallesi mevkisinde nehri besleyen su kaynaklarında buharlaşma oluştu.

Buharlaşmanın gün batımıyla birleşmesi ise güzel görüntü oluşturdu.

Havanın soğumasıyla geceyi alanda geçirmek isteyen onlarca yaban ördeği de su kaynağında toplandı.

Kaynak: AA
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