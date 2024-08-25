Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Hanak ilçesinde doluya dönüştü.
İlçenin Çiçeklidağ, Karakale, Çat, Aşağı ve Yukarı Aydere köylerinde bazı bölgeler dolu nedeniyle beyaza büründü.
Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, dolunun aniden bastırdığını belirterek, "Dolu yağışına köy yolları çalışmalarından dönerken Çiçeklidağ köyü yolunda yakalandık. Kısa sürede etraf beyaza büründü. Yağış şiddetliydi." dedi.
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