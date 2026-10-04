Ardahan\'da yükseklere kar düştü, 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı beyazladı

Ardahan'da yükseklere kar düştü, 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sıcaklıkların düşmesiyle 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Kentte sonbahar etkileri sürerken yüksek rakımlı alanlar beyaz örtüyle kaplandı, kar güzel görüntüler oluşturdu.
ARDAHAN'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Kent genelinde sonbahar mevsiminin etkileri görülürken, özellikle yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Dağların zirvesine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: DHA
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