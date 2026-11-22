Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Yağışın ardından bazı noktalarda buzlanma meydana geldi. Özellikle kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde buzlanma nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Ekipler, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.