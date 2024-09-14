Ardahan Valisi'nden Mevlit Kandili Mesajı - Son Dakika
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Ardahan Valisi'nden Mevlit Kandili Mesajı

Vali Çiçek, Mevlit Kandili'nde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak barış ve huzur diledi.

14.09.2024 15:18
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Mevlit Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, insanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti ve merhametiyle bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyet olarak insanlığın yolunu aydınlattığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen, barış dini İslam'ın elçisi son Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mesajlarını, insanlığa sunduğu değerleri, örnek aile yaşantısını zihnimize ve gönüllerimize yerleştirmek, O'nun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bu mübarek gecede yapacağımız dua ve ibadetlerin sevgili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını layıkıyla anlamak için önemli bir fırsat olacağını ifade ederken. Mevlit Kandili'nin bütün insanlığa rahmet, barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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