Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, iddiaya göre çeşitli firmalara olan borcunu ödemeyince icralık oldu. Sakarya 3. İcra Dairesi, yaklaşık 1 milyon 350 bin lira borcu olduğu öne sürülen birliğe ait tesis için haciz kararı verdi. Erenler Mahallesi Modern Sanayi E-5 Yan yol 1264. Sokak'taki tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Arı Birliği'ne Haciz Şoku - Son Dakika
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