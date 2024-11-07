Arizona'da Uçak Kazası: 5 Ölü

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NEW ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.