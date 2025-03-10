- Arjantin'deki sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi

Ülkede 3 günlük yas ilan edilecek

BUENOS AIRES - Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Bahia Blanca kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Devlet Başkanı Javier Milei, 3 gün ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı liman kenti Bahia Blanca'yı vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Kentte Cuma günü şiddetli yağışların beraberinde getirdiği selde can kaybı 16'ya yükseldi. Sokakları sular altında bırakan selde çok sayıda kayıp olduğu ve can kaybının artacağı belirtildi.

Eyalet güvenlik bakanı Javier Alonso yaptığı açıklamada, dalgıçların bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiğini ve suyun bir metreden daha fazla yüksekliğe ulaştığını söyledi.

Sel altyapıya 400 milyon dolar zarar verdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, can kayıpları nedeniyle "3 gün ulusal yas ilan edileceğini" açıklarken, Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles, selin altyapıya 400 milyon dolar zarar verdiğini bildirdi.

Arjantin hükümeti, acil yeniden yapılanma yardımı olarak 10 milyar peso (9,3 milyon dolar) tutarında bir yardım sağlanmasını onayladı.

Messi'den başsağlığı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, mağdurların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu zor dönemde zor zamanlar geçiren herkese büyük güç diliyorum" ifadelerini kullandı.