Arnavutköy\'de Yol Verme Kavgası

Taylan ERGÜN/ -ARNAVUTKÖY'de iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalıştı. İki kişinin birbirine küfrederek saldırdığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydederken kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.