Arnavutluk'ta Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'ye hapis cezası

Güncel

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO) "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla tutuklu Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'yi iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki dava sonuçlandı.

Buna göre, geçen yıl ülkede düzenlenen yerel seçimler öncesinde "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Beleri iki yıl hapis cezası aldı.

Beleri ile tutuklanan Pandeli Kokaveshi de yine aynı suçlamadan üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Mahkemeye göre, bu karara Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Ceza Mahkemesinde itiraz edilebilecek.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.